Baroni torna a parlare di Lecce-Inter: “Esordio devastante, ci ha lasciato un dolore immenso”

Alla vigilia della gara contro il Sassuolo, Marco Baroni, tecnico del Lecce, è tornato a parlare del match di sabato scorso contro l’Inter, persa all’ultimo a causa del blitz vincente di Dumfries. L’allenatore giallorosso non ha nascosto la propria delusione per il risultato della partita: “Con l’Inter esordio devastante, prendendo gol dopo pochi secondi in una situazione di gioco che, però, l’Inter sa fare bene. La squadra ha saputo soffrire e rialzarsi tirando fuori la testa, giocando una partita all’altezza. A Sassuolo sarà un’altra gara, molto complicata, contro una squadra che ha valori tecnici altissimi, con tanti giovani e che ha saputo mettere nel palleggio sotto la Juventus. Non è una novità, è da anni che hanno una forte identità. Sarà un bel test, ma siamo pronti, nonostante le difficoltà che sicuramente ci saranno. Il match con l’Inter ci ha lasciato un dolore immenso, ma è da qui che dobbiamo ripartire: servirà grande intensità sia mentale che fisica”.

Foto: Twitter Lecce