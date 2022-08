Dumfries al 95’! L’Inter all’ultimo respiro passa a Lecce (2-1)

Una partita incredibile quella al Via del Mare di Lecce. L’Inter passa in vantaggio dopo nemmeno 1′ con l’uomo più atteso della serata Romelu Lukaku. I nerazzurri tengono il pallino del gioco, ma ad inizio ripresa è il Lecce a colpire. Al 47′, infatti, gli uomini di Baroni trovano il pareggio con un grande diagonale di Ceesay. I nerazzurri si riversano in avanti, fermati solo da un grande Wladimiro Falcone. Ma il muro del giallorosso non è abbastanza per la corazzata nerazzurra. Quando tutto sembrava ormai destinato ad un pareggio, all’ultimo pallone giocabile della partita, ecco spuntare Dumfries sul secondo palo. L’Inter espugna il Via del Mare, ma non senza fatica. Gli uomini di Inzaghi portano i tre punti a casa, ma il Lecce può ritenersi soddisfatto del ritorno nel campionato maggiore.

Foto: Twitter Inter