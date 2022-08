Baroni sull’Inter: “Il mio Lecce affronta la più forte della Serie A”

Marco Baroni, allenatore del Lecce, ha parlato in conferenza stampa dell’Inter, prima avversaria in Serie A della squadra salentina. Il tecnico ha dimostrato di non aver dubbi sul valore della rivale, arrivando a parlarne come della più forte del campionato: “Siamo consapevoli che affrontiamo la squadra più forte e non lo dico io. È una squadra che vanta 18 giocatori dello scorso anno, stesso allenatore e un sistema di gioco rodato con grandi campioni. Noi siamo in costruzione, ma questo non è una alibi, è una consapevolezza”.

Foto: Twitter Lecce