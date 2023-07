Sogliano su Baroni: “Ha tanta voglia di essere qui”

In casa Hellas Verona oggi è stato presentato il nuovo allenatore, Marco Baroni, reduce dalla salvezza ottenuta con il Lecce. Al suo fianco, in conferenza stampa, c’è il direttore sportivo Sogliano, che spende parole importanti nei confronti del tecnico: “Sono contento di poter dare il benvenuto a mister Baroni, ha tanta voglia di essere qui, fattore molto importante per noi” commenta Sogliano. Che poi conclude parlando della coppia che ha condotto il Verona a una difficile salvezza: “Ringrazio mister Zaffaroni e Salvatore Bocchetti per il lavoro svolto nell’incredibile stagione che abbiamo affrontato insieme”.

Foto: Instagram Hellas Verona