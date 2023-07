Baroni si presenta all’Hellas: “Ho ritrovato una società cresciuta, per notarlo basta vedere sede e centro sportivo”

Conferenza stampa di presentazione per Marco Baroni all’Hellas Verona. L’allenatore è approdato sulla panchina gialloblù al termine della trattativa che vi avevamo anticipato in esclusiva il 24 giugno. Per lui è un ritorno: aveva già giocato con gli scaligeri dal 1995 al 1998, ed era stato anche il vice di Malesani nella sfortunata stagione 2002-03. “Torno in una città che conosco, in una squadra che mi ha fatto crescere e mi ha aiutato ad essere ciò che sono oggi, sia dal punto di vista umano che professionale. Ho tanta determinazione e voglia di fare bene, sono consapevole dell’impegno importante che ho preso e sono contento di essere qui. Qui ho vissuto anni fa due parentesi diverse, una prima da calciatore e poi una seconda da vice di Alberto Malesani, di cui sono rimasto amico: entrambe mi sono servite. Ora si riparte con grande determinazione: tiriamo una linea e andiamo avanti con forza ed entusiasmo. Sono consapevole delle difficoltà che ci saranno qui, ma sia io che il mio staff siamo abituati ad affrontare sfide di questo tipo. Ho visto la determinazione e la voglia che ha il Direttore Sogliano, che è la stessa che hanno la società e la città. Quando è stato il momento di scegliere non ci ho pensato un attimo: dovremo fare tanto lavoro, ma lo sappiamo. Ci sarà da mettere entusiasmo, che è la cosa fondamentale, da questo punto di vista siamo già al lavoro. Il senso di responsabilità che sento verso la città mi piace, fa parte del mio lavoro, ed è stato uno dei fattori che ha influito su questa scelta. Vengo in una città e in una squadra che conosco, con una tifoseria che conosco: sono fattori che aumentano il mio entusiasmo. Ora dobbiamo iniziare a lavorare: sono convinto che tutti insieme potremo toglierci anche alcune soddisfazioni. Nel Direttore Sogliano ho visto la stessa fame, voglia e determinazione che ho anche io dentro. Non servono molte parole a volte: quando incroci una persona che ti trasmette la sua stima, vedi la stessa grinta, la scelta diventa semplice. Non è servito molto, c’è stata subito una intesa su ciò che ci sarà da fare, senza paura o timori. Conosco la città, la tifoseria e i valori di questa maglia: sono tutti aspetti che mi sento dentro. Ho ritrovato una società cresciuta, e per notarlo basta vederne la sede e il centro sportivo. È una società che viene da un’esperienza difficile, ma che da questo recente passato penso abbia imparato che in questo campionato non bisogna mai abbassare la guardia”.

Foto: Twitter Hellas Verona