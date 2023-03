Baroni: “L’Inter è fortissima, non solo in Italia. Difficilmente sbaglia due volte”

Dopo il presidente Saverio Sticchi Damiani, in conferenza stampa ha preso parola anche il tecnico del Lecce, Marco Baroni, per presentare la sfida in programma domani contro l’Inter: “La squadra sta bene, si è preparata ad una partita difficile, dove però c’è tanta voglia di fare bene contro una squadra fortissima, non soltanto in Italia. Preoccupati da Lautaro? Non soltanto di lui. Quelle come questa sono partite difficili, perché troviamo una squadra molto motivata e vengono da una sconfitta. Difficilmente squadre come loro sbagliano due volte. Noi ci metteremo del nostro con grande gioia, entusiasmo e voglia di fare bene”.

Foto: sito ufficiale Lecce