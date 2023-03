Sticchi Damiani: “Nessuna criticità tra tifosi di Lecce e Inter, non c’era motivo di chiudere la trasferta”

Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, è intervenuto in conferenza stampa per commentare la decisione del Tar di rigettare la richiesta della Prefettura di Milano che aveva vietato la trasferta dei tifosi salentini a San Siro, in occasione della sfida contro l’Inter: “I biglietti già venduti per il settore ospiti sono 4.361. Mi dispiace che tanti altri tifosi avrebbero potuto partecipare, ma per incertezza non ci saranno. Noi abbiamo fatto il massimo per sostenere e difendere la posizione dei nostri tifosi al Tar. Non è necessario un ulteriore commento, basta leggere il decreto di questa mattina che è stato puntale e preciso, dove si evince anche la bellezza dell’intera tifoseria. Non faccio commenti, invito solo a leggere il decreto. Il giudice ha valutato che eventi successi in altre manifestazione non possano influire su altre manifestazioni. Non essendoci criticità tra tifosi di Lecce e Inter, non c’è il motivo di chiudere la trasferta a tutti per questa partita”.

Foto: Twitter Lecce