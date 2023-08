Intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida contro l’Ascoli, Marco Baroni ha parlato anche di mercato parlando anche di Folorunsho e confermando la nostra esclusiva: “Bonazzoli ha grande voglia, Verona è una grande opportunità per lui. Folorunsho? Il mercato lo segue il direttore, ma per noi potrebbe essere un’idea”.

Foto: Twitter Hellas Verona