Esclusiva: Folorunsho al Verona, incontro per chiudere

Michael Folorunsho viaggia velocemente verso il Verona. C’è il via libera del Napoli, c’è soprattutto la disponibilità del club di Setti di pagare il prestito oneroso. Fissato incontro in serata per gli accordi definitivi.

Foto: Instagram Folorunsho