Barone conferma: “Vlahovic non è sul mercato”

Arrivano altre conferme sulla permanenza di Dusan Vlahovic alla Fiorentina, dopo le parole dell’allenatore Vincenzo Italiano alla vigilia della gara con la Roma. Joe Barone, dg viola, ha parlato così ai microfoni di DAZN dell’attaccante serbo: “Per noi tutti i giocatori, come in tutte le squadre, sono importanti. Come ha sempre detto il nostro presidente, Dusan Vlahovic non è un calciatore che abbiamo inserito nel mercato”.

Foto: Twitter Fiorentina