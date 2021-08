Italiano: “Vlahovic sta trattando il rinnovo, credo che resterà alla Fiorentina”

Durante la conferenza stampa in vista di Fiorentina-Roma, Vincenzo Italiano si è soffermato sulla situazione di Dusan Vlahovic, oggetto del desiderio di parecchi top-club europei. Ecco le parole del tecnico:

“La situazione Dusan, rispetto all’ultima conferenza non è cambiata. Sta trattando il rinnovo con la società, è convinto di far parte di questa squadra e sono convinto che non ci saranno problemi domani. Si allena bene, è concentrato. Non è distratto dalla trattativa. Sulla sua permanenza penso che non ci siano problemi. Il ragazzo vuole rimanere qua, la società lo vuole trattenere e deve solo risolvere la questione relativa al rinnovo. Ci parlo spesso, mi piace farlo con tutti i ragazzi che vogliono crescere. Vlahovic in questo momento è al 100% un giocatore della Fiorentina, e penso che lo sarà anche al termine del mercato”.

Foto: Twitter Fiorentina