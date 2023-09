Barone conferma: “Amrabat voleva giocare in Inghilterra”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, il direttore generale della Fiorentina, Joe Barone ha così parlato prima del match contro l‘Inter: “L’obiettivo l’abbiamo raggiunto di qualificarci in Conference League, però siamo qui per giocarci la partita”. E sulla cessione di Amrabat ha aggiunto: “Arambat ha sempre avuto la volontà di giocare in Inghilterra, abbiamo lavorato tanto e nelle ultime ore abbiamo trovato l’accordo”, confermando quanto vi abbiamo sempre raccontato sulla sua ferma volontà di giocare nel Manchester United. Infine, su Maxime Lopez: “Abbiamo preso Maxime e Arthur che palleggiano molto bene. Ora i risultati devono essere confermati sul campo”.

Foto: Twitter Fiorentina