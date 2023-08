Amrabat aggrappato alla speranza United. I retroscena e il no a tutti

Sofyan Amrabat ha detto no a tutti, anche al Nottingham Forest che gli avrebbe offerto un contratto importante dopo aver raggiunto l’accordo con la Fiorentina per l’intero cartellino. Ma in questo momento il centrocampista marocchino continua a scartare qualsiasi ipotesi, dalla Turchia (il Galatasaray lo avrebbe preso in prestito secco, respinto dai viola) all’Arabia, passando per i sondaggi di Liverpool e Atletico Madrid. Amrabat ha un accordo totale sull’ingaggio da settimane con lo United, sinceramente sperava di essere già a disposizione di ten Hag ma ha dovuto memorizzare le difficoltà legate agli esuberi (van De Beek e McTominay sono ancora lì). Amrabat confida ancora nel fotofinish, ma fin qui la Fiorentina ha respinto tutte le offerte in prestito con diritto di riscatto. Aprirà nelle ultime ore di mercato per accontentare Sofyan? È una bella domanda, al Manchester United converrebbe chiudere una cessione piuttosto che correre il rischio di uno della Fiorentina a una formula comoda. Una cosa è sicura: sia il club che Amrabat hanno interesse che si arrivi a una soluzione.

Foto: Instagram Fiorentina