Ieri vi abbiamo raccontato di come Vincenzo Vivarini fosse saltato in pole-position per la panchina del Bari liberata da Cornacchini e questa mattina vi abbiamo invece detto come oggi sarà il giorno della firma del contratto biennale. Tutto confermato: il tecnico nelle ultimissime ore è arrivato in città e ha già visitato lo stadio San Nicola. Il Bari riparte dunque da Vincenzo Vivarini, in attesa dell’ufficialità.