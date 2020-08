Bari, Romairone: “Auteri? Questione di qualche ora, ci sono alcune formalità da rispettare”

Come vi abbiamo già anticipato alcuni giorni fa, Gaetano Autieri sarà il nuovo allenatore del Bari. La conferma arriva direttamente dal nuovo ds Giancarlo Romairone, che in conferenza stampa di presentazione ha riferito: “Auteri? Ci sono alcune formalità da rispettare, questione di qualche ora”. Su Vivarini: “L’ho incontrato appena mi è stato possibile. Ho cercato di capire le sue idee e le sue riflessioni, non ho avuto preconcetti. Ho trovato una persona preparata, un uomo di valore, ma ho pensato che ci sia bisogno di una svolta”. Una precisazione, poi, da parte del patron Luigi De Laurentiis: “Il Direttore generale? No, non arriverà”.

Foto: Instagram Bari