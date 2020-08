Non ha fatto bene a Catanzaro, avrà un’altra opportunità importante in Serie C. Giovedì Gaetano Auteri incontrerà Romairone, il nuovo direttore sportivo del Bari. Un summit programmato per arrivare agli accordi: da giorni e giorni Auteri era in cima alla lista, a maggior ragione quando le intese sui programmi con Vivarini (ancora sotto contratto) sono apparse subito complicate.

Foto: sito Matera calcio