Bari, Iachini è arrivato in città

Beppe Iachini si appresta a diventare il nuovo allenatore del Bari. Dopo l’esonero di Pasquale Marino e i contatti raccontati ieri, il club pugliese ha trovato l’accordo per un anno e mezzo di contratto – come raccontato – con l’allenatore ex Parma e Fiorentina. E, pochi minuti fa, Iachini è arrivato allo stadio San Nicola. Si tratta del terzo allenatore stagionale per il Bari, che dopo la sconfitta in finale playoff aveva cominciato l’anno con la conferma di Mignani. In seguito ai risultati deludenti aveva deciso di puntare su Marino e, adesso, sarà Iachini a sedere sulla panchina del club biancorosso.

Foto: Twitter Fiorentina