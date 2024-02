Il Bari riparte da Iachini: contratto di 18 mesi

Il Bari riparte da Giuseppe Iachini dopo un casting durante diversi giorni e dopo soprattutto la decisione di De Laurentiis di fargli un anno e mezzo di contratto. Per l’allenatore si tratta di una nuova opportunità in Serie B: deve rialzare un club in chiara difficoltà che paga soprattutto gli errori del direttore sportivo Polito tra la tardiva scelta di non ripartire da Mignani e la decisione di prendere Marino. Il Bari aveva scelto Fabio Cannavaro, ma poi ha fatto macchina indietro perché si trattava di un profilo non gradito alla piazza. Alla fine ripartirà da Iachini che ha prima la necessità di fare uscire la squadra da una pericolosa situazione di classifica.

Foto: Twitter Iachini