Baresi sul sorteggio: “Meglio aver evitato la Juventus”

Il Milan incontrerà il Feyenoord nei playoff di Champions League. Evitato il pericolo della Juventus, i rossoneri se la vedranno contro una squadra alla portata. Nonostante ciò, il Diavolo non dovrà sottovalutare l’avversario e a sottolineare ciò è stato anche Baresi a Sky Sport: “Meglio evitare lo scontro italiano, però ci rivolgiamo al Feyenoord con grande rispetto. In queste competizioni non bisogna sottovalutare nessuno. Potevamon andare agli ottavi, ma ci siamo complicati la vita. C’è stata delusione, amarezza, ma adesso dobbiamo buttarci con grande determinazione e attenzione. Dobbiamo ricompattarci e metterci in gioco. Abbiamo la qualità di riprenderci”.

FOTO: Twitter Milan