Barcellona, tegola Balde. Circa due mesi di stop. Salterà il Napoli

Lungo infortunio per Alejandro Balde, terzino 20enne del Barcellona. Il giocatore ha riscontrato un problema fisico riscontrato ieri sera nella partita di Coppa del Re poi persa ai tempi supplementari contro l’Athletic Club di Bilbao. Guaio al bicipite femorale per il laterale difensivo spagnolo classe 2003. Il giocatore dovrà stare fermo per un periodo di un paio mesi di stop. Balde per questo sarà costretto a saltare anche il doppio impegno di Champions League contro il Napoli, per gli ottavi di finale. Lo riporta Marca.

Foto: twitter Barcellona