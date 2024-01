Barcellona, infortunio per Balde. Il terzino è a rischio per la sfida di Champions contro il Napoli

Tegola per il Barcellona: si ferma Alejandro Balde. Il terzino sinistro ha riportato un problema muscolare nella parte posteriore della coscia destra e ha dovuto chiedere il cambio al 23′ nella sfida contro l’Athletic Bilbao di questa sera, valida per gli ottavi di finale di Copa del Rey. Le condizioni dell’esterno saranno valutate nei prossimi giorni, ma sembra difficile un recupero per l’andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Napoli del 21 febbraio.

Foto: Twitter Barcellona