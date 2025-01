Barcellona: summit a Lisbona con Laporta, Deco e Mendes. Sul tavolo il tema Ansu Fati

In occasione della sfida di Champions contro il Benfica, e a pochi giorni dal termine del mercato invernale, la dirigenza del Barcellona ha organizzato un summit con l’agente Jorge Mendes. Riporta la notizia il media spagnolo Jijantes, che aggiunge che tra i tanti temi sul tavolo, ci sarà anche quello dell’attaccante Ansu Fati. Il Barcellona ha bisogno di liberare il giocatore per tentare un colpo in attacco (Rashford tra gli obiettivi), ma lo spagnolo non sarebbe favorevole a una partenza, ed è convinto di poter tornare utile alla causa durante la stagione. Tra gli altri temi anche il rinnovo di Lamine Yamal.

Foto: Instagram Barcellona