Il Barcellona vuole Rashford: Ansu Fati frena l’affare

Continua la stagione da incubo per Ansu Fati. Quest’anno tra Coppa del Re, campionato e Champions League l’ala blaugrana ha collezionato solamente 8 presenze. Numeri non all’altezza di colui che, fino a qualche anno fa, sarebbe dovuto essere l’erede di Lionel Messi. Secondo le ultime voci di mercato l’intenzione del club sarebbe quello di cederlo, con il Siviglia che potrebbe essere una destinazione plausibile. Nonostante ciò, secondo quanto riportato da Sport, il calciatore classe 2002 sembrerebbe non avere la minima intenzione di andare via. Un problema non da poco per la società che, almeno per il momento, vede il proprio mercato bloccato dalla presenza del proprio numero 10. Il Barcellona, infatti, avrebbe messo nel proprio mirino Marcus Rashford che rimane in uscita dal Manchester United. Ma sul calciatore inglese bisognerà fare molta attenzione perché la società blaugrana non sarebbe l’unica ad averlo adocchiato. Tra le contendenti che si erano affacciate già in precedenza sono da annotare il Milan e il Borussia Dortmund. Il mercato è imprevedibile, spesso regala sorprese, e proprio per questo motivo la società spagnola dovrà cercare di piazzare Ansu Fati il prima possibile, in modo da poter spingere con un sostituto degno di nota.

FOTO: Instagram Manchester United