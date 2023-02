Barcellona, il difensore Pavard resta un obiettivo

Il difensore francese Benjamin Pavard resta un obiettivo del Barcellona, lo afferma Sport in Spagna. Il ventiseienne, classe ’96, con l’arrivo di Joao Cancelo al Bayern Monaco ha cambiato ruolo. L’ex Stoccarda sta trovando spazio come centrale di destra in una difesa a tre, ma la concorrenza resta elevata e potrebbe essere uno dei maggiori indiziati a perdere minutaggio. In scadenza il prossimo 30 giugno 2024, in estate potrebbe spingere per cambiare aria (soprattutto senza rinnovo contrattuale). I blaugrana sono alla ricerca di un laterale destro e potrebbe fiondarsi sul calciatore già nella prossima sessione estiva di calciomercato, dopo che ne ha parlato anche il presidente Laporta.

Foto: Instagram Pavard