Durante l’intervista concessa a Barça TV, il presidente blaugrana, Joan Laporta, ha rivelato l’interesse del Barcellona per Benjamin Pavard: “È un’opzione reale per noi. Il suo contratto scadrà nel 2024 e lui vuole lasciare il Bayern. Sarebbe un ottimo rinforzo per la nostra difesa”.

Foto: Instagram Pavard