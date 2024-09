Barcellona, si apre la pista Navas per sostituire l’infortunato Ter Stegen

Dopo il grave infortunio di Ter Stegen, che potrebbe rimaner fuori dai campi da gioco per l’intera stagione, il Barcellona sta operando delle valutazioni sul presente e l’immediato futuro dei pali blaugrana. La squadra di Flick dispone soltanto del ’99 Iñaki Peña, ed è chiaro che dovrà provvedere ad infoltire e dar sicurezza al reparto. Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, dopo che la trattativa col Gremio si è arenata per via delle alte richieste d’ingaggio del portiere, Keylor Navas sarebbe pronto ad approdare al Barcellona da svincolato. Il futuro del portiere costaricano ex PSG è nelle mani dell’agente Jorge Mendes, che in passato ha già intrattenuto dei rapporti professionali con il club di Laporta, la trattativa potrebbe quindi chiudersi in tempi relativamente brevi.

Foto: Instagram Keylor Navas