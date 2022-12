Barcellona-Espanyol 1-1: i blaugrana chiudono in 10 il 2022

Il match del Camp Nou tra Barcellona ed Espanyol termina sul risultato di 1-1, i padroni di casa vanno in vantaggia con Marcos Alonso dopo 7 minuti ma il pareggio arriva al 73′ su calcio di rigore. La partita si conclude in 10 per entrambe le squadre, viste le espulsioni di Jordi Alba e Souza. Non arriva dunque il sorpasso in classifica al Real Madrid, blaugrana ancora secondi.

foto: profilo Twitter ufficiale Barcellona