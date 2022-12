Alle 14 Barcellona-Espanyol: Lewandowski deve scontare 3 giornate di squalifica ma parte titolare. Ecco perché

Alle 14 al Camp Nou andrà in scena il derby tra Barcellona ed Espanyol. L’ attaccante Robert Lewandowski, partirà titolare, nonostante la squalifica di tre giornate inflittagli nell’ultimo turno di campionato. Il Barcellona ha presentato ricorso al tribunale centrale di Madrid, che ha disposto la sospensione della squalifica fino a quando non sarà presa una decisione definitiva. L’attaccante polacco è stato espulso nella Liga nel match contro l’Osasuna l’8 novembre. Risultato della doppia ammonizione ma soprattutto del gesto con cui l’attaccante ha lasciato il campo. Successivamente, la Federcalcio spagnola e la Liga hanno deciso di punire Lewandowski con una squalifica di tre giornate. Dopo il ricorso respinto in primo grado, ora c’è stata la sospensione della pena, in attesa di giudizio. Lewandowski quindi oggi può giocare, ma successivamente è da valutare. Una gara, vista l’espulsione, dovrà certamente saltarla.

Foto: twitter Barcellona