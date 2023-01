Barcellona, Depay non si è presentato all’allenamento. È a un passo dall’Atletico Madrid

L’avventura di Memphis Depay al Barcellona sembra essere arrivata al capolinea. Il centravanti è sempre più vicino all’Atletico Madrid – come anticipato da Gianluigi Longari per Sportitalia – che avrebbe individuato in lui il sostituto ideale di Joao Felix, ceduto al Chelsea. I colloqui sono in corso, i Colchoneroes hanno già avanzato l’offerta al Barça: uno scambio che vedrebbe Yannick Carrasco viaggiare verso Barcellona, mentre Depay a Madrid. A conferma dello stato avanzato della trattativa c’è stata anche la presa di posizione del calciatore che non si è presentato all’allenamento dei blaugrana agli ordini di Xavi, arrivando così ad un punto di rottura totale con il club catalano per favorire il suo trasferimento nella capitale da Simeone.

Foto: Twitter Barcellona