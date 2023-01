Atletico Madrid a sorpresa: pensa anche a Depay per il dopo Joao Felix

L’Atletico Madrid saluta Joao Felix, segnalato a Londra per le visite con il Chelsea. Secondo quanto raccontato da Gianluigi Longari per Sportitalia, tra i profili valutati dai Colchoneros per la sostituzione avanza quello di Memphis Depay che a Barcellona non ha la visibilità che pensava di avere e che già la scorsa estate era stato proposto a diversi club. Adesso ci pensa l’Atletico Madrid.

Foto: Instagram personale