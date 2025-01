Barcellona: cambia la politica delle clausole di rescissione

In casa Barcellona il calciomercato invernale sembrerebbe essere incentrato tutto sui rinnovi. Prima Gerard Martin, poi Araujo e i prossimi, con tutta probabilità, dovrebbero essere Pedri e Gavi. Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, però, la società blaugrana avrebbe deciso di apportare una modifica alla sua politica di comunicazione degli ingaggi e dei rinnovi dei calciatori. Infatti, il Barça non rivelerà più l’importo delle clausole di risoluzione presenti nei contratti dei propri giocatori. Il motivo di tutto ciò? Il club spagnolo sembrerebbe non ritenere necessario dare così tante informazioni in chiave mercato ad altre società che, alla fine dei conti, sono dirette contendenti del Barcellona. Se qualche club avrà bisogno di maggiori informazioni e delucidazioni in merito ad un calciatore di proprietà del Barça dovrà chiedere direttamente alla società blaugrana. Dunque, le informazioni sulle clausole risolutive non saranno più fornite dalla società.

FOTO: Instagram Barcellona