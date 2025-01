Il piano del Barcellona: Gavi e Pedri pronti a rinnovare

In casa Barcellona, ormai, tutto sembrerebbe girare intorno ai rinnovi contrattuali. Nonostante la situazione finanziaria sia tornata alla normalità, la società spagnola avrebbe comunque deciso di intraprendere la via della cautela. Anche lo stesso Deco ha sottolineato come vada data priorità al futuro dei giovani già presenti in rosa, piuttosto che andare a pescare altri nomi proveniente dal mercato. In questo argomento a rientrare sono due delle stelle più luminose dei blaugrana, ovvero Pedri e Gavi. Entrambi hanno il contratto che scadrà a giugno del 2026 e, secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, ci sarebbero già tutti i presupposti per firmare un duplice rinnovo fino al 2030, forse anche 2031. I due spagnoli avrebbero dato già l’OK, con il Barcellona che starebbe semplicemente aspettando il momento giusto per fare questo duplice annuncio. Visti i tanti impegni, le possibili date potrebbero essere giovedì 6 febbraio oppure venerdì 7 febbraio.

FOTO: Instagram Pedri