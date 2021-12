Barcellona, allarme rientrato per Gavi. Il giocatore ci sarà contro il Bayern

Sospiro di sollievo in casa Barcellona per quanto concerne le condizioni del giovane Gavi, trasportato ieri in ospedale dopo aver ricevuto una violenta pallonata in pieno volto da Bellerin.

Secondo quanto riporta il quotidiano Sport, il giovane è stato dimesso senza aver riportato gravi conseguenze, dopo l’apprensione di ieri. Lo spagnolo ha preso parte già oggi alla seduta di scarico insieme al resto dei compagni, e sarà dunque a disposizione di Xavi per il match da dentro o fuori in programma mercoledì contro il Bayern Monaco. Foto: Twitter Barcellona