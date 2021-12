Barcellona, capogiro per Gavi. Uscito in barella, è stato trasportato in ospedale. Il comunicato

Giornata nera per il Barcellona che ha perso la gara interna contro il Betis Siviglia, la prima sconfitta dell’era Xavi.

Barça in ansia per le condizioni di Gavi. Il talento dei catalani è uscito in barella nel corso del match per un capogiro.

Il Barcellona ha diramato un comunicato su quanto accaduto.

Questo quanto si legge: “Gavi è stato portato in ospedale secondo il protocollo dopo essere rimasto stordito durante la partita di oggi”.

LATEST NEWS | Gavi was taken to the hospital in accordance with protocol after becoming dazed during today’s game #BarçaBetis pic.twitter.com/p8ZCbIcNfF

— FC Barcelona (@FCBarcelona) December 4, 2021