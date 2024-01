Barcellona, ai dettagli la trattativa per Bergvall

Lucas Bergvall è sempre più vicino a diventare un nuovo calciatore del Barcellona. Come raccontato da Gianluigi Longari per Sportitalia, i blaugrana si sono mossi tempo fa per il clase 2007 svedese: oggi la trattativa è ai dettagli finali. L’offerta del club spagnolo al Djugarden, scrive il giornalista, sarebbe di 7M+3 di bonus (facilmente raggiungibili)+ altri bonus legati al rendimento. Si attende soltanto l’ok della famiglia, che ha già visitato le strutture della società.

foto: Instagram Lucas Bergvall