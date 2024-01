Barcellona, trattativa in stato avanzato per Bergvall

Lucas Bergvall si avvicina al Barcellona. Secondo quanto riportato da Gianluigi Longari per Sportitalia, la trattativa per il calciatore diciassettenne del Djugarden sarebbe in stato avanzato. Nonostante la giovane età, ha già disputato 25 partite in campionato, con due gol, e una mezz’ora nel secondo turno di qualificazione di Conference League contro il Lucerna.

🚨#Barcelona in conversazione avanzata con il #Djurgarden per il centrocampista classe 2006 Lucas #Bergvall. I blaugrana sono la destinazione preferita del centrocampista.

‼️ Gli ultimi contatti in queste ore sono stati molto positivi

foto: Instagram Lucas Bergvall