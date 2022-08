Barak più Bajarami: aria di doppio colpo viola già da una settimana

La Fiorentina vuole chiudere due centrocampisti, una traccia che vi abbiamo anticipato quasi una settimana fa. Una scenario impensabile perché il ballottaggio sembrava tra Barak e Bajarami, invece ora ci sono assolute conferme. La Fiorentina ha già annunciato Barak, ora accelera in direzione Bajrami, malgrado la timida concorrenza del Sassuolo. Avevamo raccontato che sarebbe dipeso soltanto dai viola, in effetti la Fiorentina sta andando fino in fondo. All’Empoli è già andato Zurkowski, ora anche Kouame viaggia spedito verso il club di Corsi, anche in questo caso sono confermati gli scenari che vi avevamo anticipato.

Foto: twitter Verona