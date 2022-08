Barak-Fiorentina, l’ora delle visite. Bajrami idea fortissima, il Sassuolo in attesa

Antonin Barak e la Fiorentina: finalmente è arrivato il momento delle visite, previste nelle prossime ore, dopo quanto vi abbiamo anticipato nei giorni scorsi. Gli accordi con il Verona per il centrocampista erano stati raggiunti già 4-5 giorni fa, ma subito dopo Ferragosto la trattativa aveva avuto un impulso decisivo. Con la qualificazione ai giorni di Conference i viola dovrebbero non limitarsi a Barak: un’idea fortissima è quella che porta a Bajrami, nei giorni scorsi vi abbiamo anticipato la volontà viola di fare il doppio colpo a centrocampo. Sul classe ‘99 dell’Empoli c’è anche il Sassuolo e lo abbiamo anticipato: anche questa sarebbe una sorpresa (dei giorni scorsi), ma il club emiliano entrerebbe con forza in scena se la Fiorentina decidesse di rinunciare a Bajrami.

Foto: twitter Verona