Balotelli pronto per il Genoa: visite mediche e primo allenamento già oggi

Dopo lunghe trattative, come vi abbiamo riportato in questi giorni, Mario Balotelli è finalmente pronto ad iniziare una nuova avventura con il Genoa. Rimasto svincolato dopo la sua ultima esperienza all’Adana Demirspor in Turchia, il giocatore è arrivato a Genova nella tarda serata di domenica. Oggi in mattinata è atteso alle visite mediche per formalizzare il suo contratto con il club rossoblù fino al 30 giugno 2025 e mettersi subito a disposizione dell’allenatore Alberto Gilardino.

Super Mario fa il suo ritorno nel campionato italiano, aiuterà il Genoa a risalire la classifica. Nel pomeriggio, l’attaccante sarà già a disposizione di Gilardino per il primo allenamento con la squadra, pronto a portare il suo contributo in termini di esperienza e gol per il Vecchio Grifone.

Foto: twitter Monza