Balotelli: foto e video del primo allenamento con il Monza

Primo giorno a Monzello per Mario Balotelli, nuovo giocatore del Monza. L’attaccante, che l’anno scorso ha vestito la maglia del Brescia, inizia dunque a prepararsi per questo nuovo capitolo della sua carriera e da oggi è a disposizione dell’allenatore Cristian Brocchi. Potrà provare ad aiutare la squadra brianzola nella corsa alla promozione. Domenica, contro la Reggiana, il Monza è uscito sconfitto per 3-0. [GUARDA IL VIDEO]

Foto: Twitter Monza