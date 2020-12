Balotelli, ultimo tram a Monza. Quando Berlusconi lo definì una mela marcia

Mario Balotelli all’ultimo tram. Il Monza e la Serie B a 30 anni suonati, non nel pieno rispetto di aspettative diverse e malgrado le smentite di Galliani che aveva negato la semplice ipotesi. Poi al cuor non si comanda, sarà stato un gesto di amicizia e di rispetto per i tempi che furono (i tempi del Milan), nella speranza che Balotelli dia un segnale della sua presenza. Balotelli aveva un accordo di massima con il Vasco da Gama a partire da gennaio (un anno di contratto con opzione) e il club brasiliano stava forzando per strappare il sì definitivo. La tentazione di Mario si è tramutata in attesa, alla fine ha aspettato il Monza, ha detto sì a Galliani oppure forse bisognerebbe dire che è stato Galliani a dire sì a lui. Ricordando i tempi del Milan quando Berlusconi, era gennaio del 2013 disse di Balotelli “È una mela marcia”. Poi il patron fece marcia indietro, ora il Monza per quello che rappresenta l’ultimo tram.

Foto: Twitter Brescia