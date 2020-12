Aspettando Balotelli, questo Monza è un disastro: tre schiaffi dalla Reggiana

Il Monza ha chiuso l’operazione Balotelli, intanto il campo dice che questa squadra è un disastro. Recensita da qualcuno come la squadra in grado di uccidere il campionato di Serie B, al momento deve trovare una dimensione e deve essere una squadra nel segno della continuità. Impressionante il crollo di Reggio Emilia, un crollo senza attenuanti, tre schiaffi che fanno male. La Reggiana ha colpito nel secondo tempo con Radrezza, Kargbo e Mazzocchi. Il Monza non pervenuto e lontano fin qui da aspettative cariche di troppo ottimismo.

Foto: logo Serie B