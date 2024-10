Balotelli riparte del Genoa: l’ultima volta in Serie A nel 2020 a Brescia

Balotelli torna in Serie A. Come anticipato, sarà un nuovo attaccante del Genoa, dopo alcuni mesi in cui era rimasto svincolato dopo la conclusione del contratto con l’Adana Demirspor lo scorso 30 giugno.

Super Mario dunque torna in massima serie, dopo quasi 5 anni. Era il 2019-20, quando firmò con il Brescia, 19 presenze e 5 gol con le Rondinelle in quella stagione particolare, perché falcidiata dal Covid e dal campionato che poi finì a luglio. Ma per Balotelli finì l’8 marzo, ultima gara prima dello stop in Italia per il lockdown Covid. E la sua storia in campo a Brescia si chiuse con la fascia da capitano al braccio. Poi la rottura. Prima un atteggiamento ritenuto, dal club, poco professionale durante il periodo dedicato agli allenamenti in solitudine a casa, poi le assenze, ripetute, dal centro sportivo della società lombarda e una presenza “svogliata”: da qui la decisione del presidente Massimo Cellino di affidare agli avvocati una lettera di licenziamento nei confronti dell’attaccante che quindi salutò Brescia a giugno.

Balotelli torna quindi in massima serie dove vanta uno score di 141 presenze, 41 gol e 18 assist. La sua ultima esperienza in Italia era stata al Monza, in Serie B, da dicembre 2020 a giugno 2021, per provare a dare una mano ai brianzoli per la risalita in Serie A. Non ci riuscì. Ora la sua nuova chance, a 34 anni, al Genoa.

L’accordo sull’ingaggio era stato raggiunto quasi 20 giorni fa: 250-300 mila euro fino a giugno più bonus. Prevista anche una clausola di rescissione entro dicembre se il Genoa non dovesse essere soddisfatto, ma ora il club è convinto.

Foto: Instagram Balotelli