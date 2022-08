Balotelli al Sion, finalmente: è il giorno

Dopo la lite furiosa tra Mario Balotelli e il tecnico Vincenzo Montella, le strade tra l’Adana Demispor e l’attaccante italiano si separano. Come vi avevamo anticipato un mese e mezzo fa, il centravanti lascerà la Turchia per approdare al Sion, squadra svizzera. Il suo arrivo è atteso per oggi, giorno in cui procederà con le visite mediche di rito e la firma del suo nuovo contratto che lo legherà alla squadra elvetica.

Per l’ex Inter si tratta completamente di nuova avventura essendo, quello svizzero, un campionato in cui non aveva mai militato.

Foto: Twitter Adana Demispor