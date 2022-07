Balotelli al Sion: altre conferme sulla Svizzera

Conferme dalla Svizzera sull’esclusiva di Michele Criscitiello del 14 luglio, continuano i dialoghi tra Mario Balotelli e il Sion. Stando a quanto riportato da Blick, aumentano le possibilità di vedere Super Mario a Sion. I dirigenti del club svizzero e dell’Adana Demirspor, titolare del suo cartellino, hanno avuto una videochiamata nella giornata di sabato. I turchi hanno fissato un prezzo per l’italiano e ora toccherà al Sion formulare un’offerta. Filtra ottimismo, come ha dichiarato Barthélémy Constantin, direttore sportivo del club elvetico: “Le discussioni sono aperte, ora dobbiamo analizzare la discussione. Spero che si possa trovare una soluzione, magari nei prossimi giorni. Non vogliamo perdere tempo”.

Esclusiva- Gattuso, contatto con Balotelli per portarlo a Valencia ma l’attaccante è ad un passo dal Sion @tvdellosport #Sportitaliamercato @AlfredoPedulla @Glongari — Michele Criscitiello (@MCriscitiello) July 14, 2022

Foto: Twitter Adana