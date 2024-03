Ballardini-Sassuolo: la svolta a sorpresa di ieri, ora è anche ufficiale

Dopo l’esclusiva che vi abbiamo fornito nella giornata di ieri, è arrivata poco fa l’ufficialità: sarà Davide Ballardini il nuovo allenatore del Sassuolo. Accordo fino al 30 giugno 2024. Il tecnico rileverà il posto in panchina di Emiliano Bigica (a sua volta subentrato ad Alessio Dionisi) e questo pomeriggio sarà alla guida dei neroverdi nel suo primo allenamento, per preparare la sfida contro l’Hellas Verona in programma domenica alle 12.30. Di seguito il comunicato del Sassuolo:

“L’U.S. Sassuolo Calcio comunica di aver affidato al Sig. Davide Ballardini l’incarico di Responsabile Tecnico della Prima Squadra fino al 30 giugno 2024.

Con lui entreranno a far parte dello staff della prima squadra i collaboratori Carlo Regno (allenatore in seconda), Nicola Tarroni (collaboratore tecnico), Daniele Caleca (preparatore atletico). La Società ringrazia sentitamente Emiliano Bigica per la disponibilità e la professionalità dimostrata. Il tecnico torna ad allenare la Primavera.”

Foto: Twitter U.S. Sassuolo