Esclusiva: Ballardini-Cremonese, trattativa per la risoluzione. C’è il Sassuolo. I dettagli

Davide Ballardini è a un passo dalla panchina del Sassuolo. In questi minuti stanno per essere raggiunti gli accordi per la risoluzione del contratto con la Cremonese fino al 30 giugno 2025 con buonuscita. E Ballardini potrebbe firmare anche fino a giugno con il Sassuolo, ma sono dettagli , c’è già il suo si. Sorpresa.

Foto: Zimbio