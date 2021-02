Ballardini: “L’Inter è la favorita, non ha altri impegni a differenza delle rivali”

Davide Ballardini, allenatore del Genoa, ha parlato così a Sky Sport dopo la sconfitta di oggi contro l’Inter: “Il primo tempo il Genoa se lo è giocato, abbiamo creato situazioni pericolose. Nel secondo tempo non siamo stati ordinati e con più pressione, potevamo fare meglio. Non siamo stati così bravi come nel primo”.

L’Inter è la più forte?

“Sì, è certamente la squadra favorita perché non ha altri impegni e non avendo impegni tutta l’attenzione la prestano al campionato, cosa che le altre non possono fare”.

Il derby ha influito sulle scelte di oggi?

“Abbiamo tre partite in sette giorni, alcuni erano diffidati, alcuni che soffrono le partite ravvicinate e abbiamo fatto le valutazioni in base a questo”.