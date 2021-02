Inter, comodo tris al Genoa. Ora è “più 10” sulla Juve, aspettando il Milan

L’Inter ospita il Genoa a San Siro e dopo 35 secondi i nerazzurri sono già in vantaggio. La rete è costruita dai soliti Lukaku e Lautaro: il belga brucia Radovanovic in velocità e combina sul corto con l’argentino, poi si porta la palla sul destro e batte Perin.

L’undici di Conte domina e ha altre occasioni con Darmian e Skriniar, Barella colpisce la traversa al quarto d’ora. Rovella prova a reagire per i rossoblù ma la palla è alta.

Lukaku cerca la doppietta, ma Perin si fa trovare pronto, Zapata sfiora l’autorete e nel finale di tempo Scamacca scalda i guanti ad Handanovic. Anche Lautaro si rende pericoloso due volte nel giro di due minuti, bella rovesciata dell’argentino parata dall’estremo difensore genoano.

Per la squadra di Ballardini il risultato dell’intervallo è un affare viste le tante occasioni concesse, infatti l’Inter riesce a trovare il raddoppio al 69′: Lukaku semina Onguene sulla trequarti e trova Darmian in area di rigore tutto da solo. L’esterno, ex Toro e Manchester United tra le altre, gonfia la rete con un bel destro ad incrociare.

Alexis Sanchez chiude definitivamente i giochi a San Siro, siglando il gol del 3-0, bravo il cileno a girare in porta di testa una ribattuta di Perin sull’onnipresente Lukaku. Dopo un lungo consulto al VAR è arrivata la conferma: nessuna posizione di fuorigioco ed il tris nerazzurro è servito.

Ora la squadra di Conte è a +7 dal Milan, i rossoneri scenderanno in campo questa sera all’Olimpico contro la Roma, e a +10 dalla Juventus. Ricordiamo che i bianconeri hanno una gara in meno, il recupero contro il Napoli previsto per il 17 marzo.

Foto: Twitter Inter