Ballardini a Cremona: ora serve più di un miracolo

Davide Ballardini ha accettato di allenare la Cremonese con un contratto molto importante dal punto di vista economico (scadenza 2024) e dopo che nei giorni scorsi le sue condizioni non erano state accettate. Altrimenti la Cremonese avrebbe presentato il nuovo allenatore già nella partita di ieri contro il Monza. Ballardini non ne ha fatto una questione di categoria, aveva voglia di tornare a lavorare, sa che per salvare la Cremonese ci vorrà un miracolo o qualcosa in più. E cercherà di organizzarsi per farlo. Altrimenti la sua missione proseguirà per un’immediata risalita.

